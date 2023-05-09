В США оценили объем военной помощи Украине

В министерстве оценили объем военной помощи Украине и заявили, что он превысил 37,6 миллиарда долларов с начала работы администрации президента США Джо Байдена. При этом с начала спецоперации России на Украине Вашингтон оказал Киеву поддержку на сумму более 36,9 миллиарда долларов.