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Секретарь СНБО Данилов признал отсутствие у ВСУ итогового плана контрнаступления

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не имеют плана предстоящего весеннего контрнаступления на освобожденные Россией территории. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

В Киеве признали отсутствие у ВСУ итогового плана контрнаступления
© globallookpress.com

«Плана [контрнаступления] не существует. Окончательный план еще не утвержден», — рассказал Алексей Данилов в эфире украинского телеканала «Рада».

Его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что у Украины есть несколько вариантов организации наступления, но они еще прорабатываются.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что к предстоящему наступлению все готово. Он пояснил, что странам Запада не следует ждать многого от контрнаступления, сообщает телеканал 360. Далее в МИД Великобритании уточнили, что контрнаступление не станет решающим этапом в конфликте, пишет RT.

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