В Киеве признали отсутствие у ВСУ итогового плана контрнаступления

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не имеют плана предстоящего весеннего контрнаступления на освобожденные Россией территории. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

«Плана [контрнаступления] не существует. Окончательный план еще не утвержден», — рассказал Алексей Данилов в эфире украинского телеканала «Рада».

Его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что у Украины есть несколько вариантов организации наступления, но они еще прорабатываются.