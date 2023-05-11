Стало известно о крупнейшей реорганизации НАТО со времен холодной войны

Блок НАТО завершает стратегию крупнейшей реорганизации со времен холодной войны, направленной против российской угрозы. Об этом пишет испанская газета El Pais.
Как отмечают источники издания в Североатлантическом альянсе, «величайшая реорганизация со времен холодной войны» является новой архитектурой безопасности НАТО, выработанной в условиях новой геополитической реальности в Европе на фоне военного конфликта России и Украины.
По данным El Pais, план военных реформ и возможных ответов на предполагаемые сценарии развития событий с учетом якобы существующей российской угрозы описан на более чем 4000 страниц. Предполагается, что этот план еще согласуют главы государств и правительств стран-членов НАТО на саммите в Вильнюсе в июле этого года.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что нельзя недооценивать Российскую армию в ходе конфликта на Украине. Глава альянса заявил, что российские силы смогли создать значительные оборонные рубежи, чтобы отразить планируемое контрнаступление ВСУ.
До этого Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс готовился к противостоянию с Россией с 2014 года.
«НАТО давно готовилась к этому, не то чтобы 24 февраля мы осознали, что Россия опасна. Реальность в том, что мы готовились к этому с 2014 года», — уточнил он, добавив, что НАТО усилила военное присутствие на востоке альянса и начала вкладывать больше денег в оборону.