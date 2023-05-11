Стало известно о крупнейшей реорганизации НАТО со времен холодной войны

«НАТО давно готовилась к этому, не то чтобы 24 февраля мы осознали, что Россия опасна. Реальность в том, что мы готовились к этому с 2014 года», — уточнил он, добавив, что НАТО усилила военное присутствие на востоке альянса и начала вкладывать больше денег в оборону.