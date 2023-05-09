Столтенберг заявил о неспособности ЕС защитить Европу

Столтенберг признал уязвимость Европы перед военными угрозами
Евросоюз не способен защитить Европу, так как восемьдесят процентов военной поддержки НАТО приходится на страны, не входящие в союз. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
«Мы приветствуем усилия Европейского союза в области обороны. Чего мы должны избегать, так это дублирования и конкуренции, отчасти потому, что ЕС не может защитить Европу. Восемьдесят процентов оборонных расходов НАТО приходится на страны, не входящие в ЕС», — сказал Столтенберг в интервью газете Washington Post.
Страны НАТО и Европейского союза активно поддерживают Украину на фоне российской спецоперации. Обозреватель Йоханнес Стерн писал, что все больше стран Запада вовлекаются в конфликт. Отдельно он выделил США, Германию и Великобританию.
По его словам, поддержка Украины со стороны НАТО может привести к уничтожению всей Европы и, возможно, всей планеты.