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Столтенберг признал уязвимость Европы перед военными угрозами

Евросоюз не способен защитить Европу, так как восемьдесят процентов военной поддержки НАТО приходится на страны, не входящие в союз. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Столтенберг заявил о неспособности ЕС защитить Европу
© globallookpress.com

«Мы приветствуем усилия Европейского союза в области обороны. Чего мы должны избегать, так это дублирования и конкуренции, отчасти потому, что ЕС не может защитить Европу. Восемьдесят процентов оборонных расходов НАТО приходится на страны, не входящие в ЕС», — сказал Столтенберг в интервью газете Washington Post.

Страны НАТО и Европейского союза активно поддерживают Украину на фоне российской спецоперации. Обозреватель Йоханнес Стерн писал, что все больше стран Запада вовлекаются в конфликт. Отдельно он выделил США, Германию и Великобританию.

Столтенберг заявил, что все страны НАТО выступили за вступление Украины в альянс

По его словам, поддержка Украины со стороны НАТО может привести к уничтожению всей Европы и, возможно, всей планеты.

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