Столтенберг заявил о неспособности ЕС защитить Европу

«Мы приветствуем усилия Европейского союза в области обороны. Чего мы должны избегать, так это дублирования и конкуренции, отчасти потому, что ЕС не может защитить Европу. Восемьдесят процентов оборонных расходов НАТО приходится на страны, не входящие в ЕС», — сказал Столтенберг в интервью газете Washington Post.