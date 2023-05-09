CNN: США не видят изменений готовности ядерных сил России

Представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома заявил, что США не видят изменений в готовности российских ядерных сил и продолжают следить за ситуацией. Об этом сообщает CNN.

«Мы не видим каких-либо указаний на изменение готовности ядерных сил России , продолжаем следить за ситуацией», — сказал представитель СНБ.

По его словам, США также не видят оснований для изменения готовности собственных ядерных сил.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила во время брифинга, что РФ не намерена идти по пути ядерной эскалации, но порекомендовала не сомневаться в решимости страны и проверять ее. Трансляция велась на YouTube-канале ведомства.