В России рассказали о преимуществах аэростатов в бою

Применение аэростатов и дирижаблей в зоне проведения специальной военной операции (СВО) могло бы обеспечить закрытые каналы связи и защиту от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). О преимуществах таких аппаратов рассказал исполняющий обязанности руководителя московского отделения Комиссии по воздухоплаванию Русского географического общества Сергей Бендин в беседе с MK.RU.

По его словам, аэростаты и дирижабли могли бы обеспечить раздачу локального интернета для связи и обмена данными.

«С одной стороны, это могут быть привязные аэростаты, которые не должны быть в зоне поражения, а стоять где-то за 10-20 километров от линии фронта. Это сделать несложно», — сказал эксперт.

Он добавил, что аэростаты могут также выявлять приближающиеся танки и воздушные цели, а на пилотируемых и беспилотных дирижаблях, которые будут вне прямой видимости противника, можно было бы разместить системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). По словам эксперта, такой аппарат мог бы обеспечить военным защиту от дронов.

Бендин уточнил, что для распространенных средств противовоздушной обороны аэростаты и дирижабли «в основном радиопрозрачны».