Российский спецназ сорвал ротацию подразделений ВСУ в Марьинке

Российский спецназ сорвал ротацию украинских подразделений в Марьинке
Российский спецназ навел огонь артиллерии на позиции украинских сил в Марьинке, чем сорвал их попытку провести ротацию личного состава. Об этом во вторник сообщили ТАСС в командовании группировки войск "Юг".
"Подразделениями специального назначения Южной группировки войск вскрыта попытка ротации украинских подразделений в Марьинке. Ударом артиллерии и танков замена личного состава на передовых позициях была сорвана, противник понес значительные потери в живой силе", - рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что бойцы спецназа уничтожили броневик и ликвидировали бойцов украинских подразделений на опорном пункте в Авдеевке.