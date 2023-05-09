Минобороны назвало цель ночных ударов в зоне спецоперации
Российские военные в ночь на вторник, 9 мая, нанесли сосредоточенный удар по пунктам временной дислокации резервов противника, а также складам боеприпасов. Об этом пишет пресс-служба Минобороны в своем официальном Telegram-канале.
В пресс-службе пояснили, что удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования.
В ведомстве подчеркнули, что «цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены».
В частности, удалось пресечь выдвижение резервов к линии соприкосновения, а также доставку боеприпасов подразделениям, участвующим в боевых действиям.
По данным Минобороны, склады боеприпасов были уничтожены в Запорожье, ДНР и Херсонской области.
Потери противника за сутки составили свыше 600 наемников, солдат и офицеров.
Ранее сообщалось, что в Артемовске продолжаются активные боевые действия. В них участвуют штурмовые отряды и подразделения ВДВ.