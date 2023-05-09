Минобороны назвало цель ночных ударов в зоне спецоперации

Российские военные в ночь на вторник, 9 мая, нанесли сосредоточенный удар по пунктам временной дислокации резервов противника, а также складам боеприпасов. Об этом пишет пресс-служба Минобороны в своем официальном Telegram-канале.

В пресс-службе пояснили, что удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования.

В ведомстве подчеркнули, что «цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены».

В частности, удалось пресечь выдвижение резервов к линии соприкосновения, а также доставку боеприпасов подразделениям, участвующим в боевых действиям.

По данным Минобороны, склады боеприпасов были уничтожены в Запорожье, ДНР и Херсонской области.

Потери противника за сутки составили свыше 600 наемников, солдат и офицеров.