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Минобороны назвало цель ночных ударов в зоне спецоперации

Российские военные в ночь на вторник, 9 мая, нанесли сосредоточенный удар по пунктам временной дислокации резервов противника, а также складам боеприпасов. Об этом пишет пресс-служба Минобороны в своем официальном Telegram-канале.

Минобороны назвало цель ночных ударов в зоне спецоперации
© РИА Новости

В пресс-службе пояснили, что удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования.

В ведомстве подчеркнули, что «цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены».

В частности, удалось пресечь выдвижение резервов к линии соприкосновения, а также доставку боеприпасов подразделениям, участвующим в боевых действиям.

По данным Минобороны, склады боеприпасов были уничтожены в Запорожье, ДНР и Херсонской области.

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Потери противника за сутки составили свыше 600 наемников, солдат и офицеров.

Ранее сообщалось, что в Артемовске продолжаются активные боевые действия. В них участвуют штурмовые отряды и подразделения ВДВ.

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