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Минобороны отчиталось о потерях ВСУ на двух направлениях

Российские военные уничтожили до 75 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении и до 35 военнослужащих на купянском. О потерях ВСУ на двух направлениях боевых действий 9 мая сообщил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны отчиталось о потерях ВСУ на двух направлениях
© Lenta.ru

Огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Невское Луганской народной республики. Уничтожены до 75 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, одна боевая машина РСЗО «Град» и две гаубицы Д-30.

Между тем на купянском направлении поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Синьковка и Берестовое Харьковской области. За сутки потери ВСУ составили до 35-ти военнослужащих, один танк, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

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