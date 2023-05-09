Минобороны отчиталось о потерях ВСУ на двух направлениях

Российские военные уничтожили до 75 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении и до 35 военнослужащих на купянском. О потерях ВСУ на двух направлениях боевых действий 9 мая сообщил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Невское Луганской народной республики. Уничтожены до 75 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, одна боевая машина РСЗО «Град» и две гаубицы Д-30.