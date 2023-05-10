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МО РФ: за сутки на донецком направлении уничтожено более 240 военных ВСУ и наемников

Российские войска в ходе специальной военной операции за прошедшие сутки уничтожили на донецком направлении более 240 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также иностранных наемников.

МО РФ: за сутки на донецком направлении уничтожено более 240 военных ВСУ и наемников
© РИА Новости

Об этом сообщил в среду официальный представитель Минобороны (МО) РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"За сутки [на донецком направлении] уничтожено более 240 украинских военнослужащих и наемников, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - заявил Конашенков.

По его словам, в районе Белокузьминовки в Донецкой Народной Республике был уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 55-й артиллерийской бригады ВСУ.

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