МО РФ: за сутки на донецком направлении уничтожено более 240 военных ВСУ и наемников

Российские войска в ходе специальной военной операции за прошедшие сутки уничтожили на донецком направлении более 240 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также иностранных наемников.
Об этом сообщил в среду официальный представитель Минобороны (МО) РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"За сутки [на донецком направлении] уничтожено более 240 украинских военнослужащих и наемников, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - заявил Конашенков.
По его словам, в районе Белокузьминовки в Донецкой Народной Республике был уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 55-й артиллерийской бригады ВСУ.