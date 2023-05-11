Украина обстреляла электроподстанцию в приграничном российском регионе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Теткино Глушковского района Курской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

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По его словам, в граничащем с Украиной российском поселке зафиксировали пять прилетов по электроподстанции. В результате обстрела оказалось нарушено электроснабжение, сообщил Старовойт, подчеркнув, что специалисты приступят к восстановлению повреждений, «как только позволит ситуация».

Днем ранее, 10 мая, система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник ВСУ под Курском. Его обломки упали близ дома, оказались повреждены фасады здания и газовая труба. Никто не пострадал.

В тот же день Украина атаковала село Гуево Суджанского района. Пострадал мужчина, находившийся на строящемся защитном объекте.