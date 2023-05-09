Парад Победы 2023 в фотографиях
В Москве завершился военный парад в ознаменование 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Торжественным маршем по Красной площади прошли более 10 тысяч военнослужащих и 125 единиц различных видов вооружения и техники.
Парадом командовал главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, принимал парад министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
На центральной трибуне за парадом наблюдал президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин. Также на Красной Площади присутствуют лидеры Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
В этом году в механизированной колонне были представлены танк Т-34, различные бронеавтомобили, пусковые установки из состава системы ПВО С-400, бронетранспортеры БТР-82А, пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", подвижные грунтовые ракетные комплексы "Ярс" на восьмиосных тягачах, а также новые БТР "Бумеранг".
Авиация в Параде Победы не участвовала.