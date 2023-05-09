$76.82-1.7984.91-2.09

C корабля на газ: в России создали уникальный беспилотник

Российская компания создала беспилотник вертикального взлета, который с электродвигателем способен пролететь до 350 километров. С гибридным двигателем, по заявлению разработчиков, аппарат сможет летать на высоте в восемь тысяч метров до 12 часов.

В России создали уникальный беспилотник
© Ferra.ru

Стартап из Сколково «БЕГАК» разработал беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с вертикальным взлетом и посадкой. Аппарат способен до 12 часов летать на высоте до восьми тысяч метров.

Взлетный вес беспилотника составляет 75 килограммов, 20 из которых — возможная полезная нагрузка, заявил пресс-службе Национальной технической инициативы генеральный конструктор и гендиректор «БЕГАК» Александр Бегак. По его словам, продолжительность полета аппарата, оснащенного в настоящее время электродвигателями, составляет порядка двух часов или около 350 километров. В ожидающемся летом гибридном варианте (где будет добавлен бензодвигатель внутреннего сгорания), продолжительность полета составит до 12 часов.

БПЛА с неклассической аэродинамической схемой может взлетать с любой неподготовленной для этих целей площадки — даже с палубы корабля, подчеркнул Бегак. Главной задачей беспилотника разработчик называет работу в качестве ретранслятора сигнала связи. Также «Бегалет-Мираж» планируют использовать для мониторинга лесных пожаров и газопроводов.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий