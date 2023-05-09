Пригожин заявил, что ВСУ "рвут фланги" на артемовском направлении

"Сейчас главная задача снабдить всех боеприпасами, которые лежат на складах", - приводит слова Пригожина его пресс-служба. "Нам было обещано 7 мая, что их дадут. 8 числа в два часа ночи поступило боевое распоряжение, в котором написано "дать все". Сегодня 9 мая. 8 числа было совещание, на котором нам дали 10% от запрашиваемого [количества боеприпасов]. Нас просто внаглую обманули", - указал он.