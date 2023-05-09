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Пригожин заявил, что ВСУ "рвут фланги" на артемовском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в настоящее время "рвут фланги" на артемовском направлении, ведут перегруппировку в Запорожье и в ближайшее время начнут контрнаступление. Об этом заявил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, соответствующее видео размещено во вторник в Telegram-канале его пресс-службы.

Пригожин заявил, что ВСУ "рвут фланги" на артемовском направлении
© ТАСС

"Сегодня они [украинские войска] рвут фланги на артемовском направлении, ведут перегруппировку в Запорожье, и в ближайшее время начнется контрнаступление. Они абсолютно четко говорят: контрнаступление будет на земле, а не по телевизору", - отметил он.

ЧВК "Вагнер" не уйдет из Артемовска (украинское название - Бахмут) еще несколько дней, несмотря на то, что получила лишь 10% от запрашиваемых снарядов, сообщил Пригожин. Он также добавил, что силам РФ осталось взять под контроль в Артемовске 2 кв. км.

"Сейчас главная задача снабдить всех боеприпасами, которые лежат на складах", - приводит слова Пригожина его пресс-служба. "Нам было обещано 7 мая, что их дадут. 8 числа в два часа ночи поступило боевое распоряжение, в котором написано "дать все". Сегодня 9 мая. 8 числа было совещание, на котором нам дали 10% от запрашиваемого [количества боеприпасов]. Нас просто внаглую обманули", - указал он.

"Мы не уйдем из Артемовска, будем настаивать еще несколько дней. Пободаемся, а там разберемся", - добавил Пригожин.

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