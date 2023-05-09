Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Победы

"Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры! Дорогие ветераны! Сегодня, 9 мая, наша страна отмечает всенародный праздник - День Победы! Это не просто историческая дата. Она - напоминание о цене, которую заплатил мир за свободу и независимость, предостережение новым поколениям о недопустимости повторения фатальных ошибок прошлого", - приводит слова Шойгу телеграм-канал военного ведомства.