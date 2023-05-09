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Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Победы

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Победы. Об этом во вторник сообщили в Минобороны РФ.

Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Победы
© РИА Новости

"Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры! Дорогие ветераны! Сегодня, 9 мая, наша страна отмечает всенародный праздник - День Победы! Это не просто историческая дата. Она - напоминание о цене, которую заплатил мир за свободу и независимость, предостережение новым поколениям о недопустимости повторения фатальных ошибок прошлого", - приводит слова Шойгу телеграм-канал военного ведомства.

Министр обороны РФ отметил, что каждая семья в России помнит и ценит своих героев - бойцов Красной Армии, партизан, тружеников тыла.

"Всех, кто мужественно боролся за наше будущее. Мы никогда не забудем их самоотверженности, отваги и преданности Родине", - подчеркнул Шойгу.

По его словам, нынешнее поколение воинов достойно продолжает славные боевые традиции.

"В ходе специальной военной операции военнослужащие, добровольцы и граждане, призванные на военную службу по мобилизации, эффективно решают поставленные задачи, с честью выполняют священный долг по защите национальных интересов государства, сражаются с последователями нацизма", - заключил глава военного ведомства.

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