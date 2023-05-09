В России назвали главное достоинство военных беспилотников

На протяженных фронтах беспилотники могут создать много проблем для средств ПВО, заявил военный эксперт Борис Рожин. Кроме того, они дешевы в производстве и их можно создавать своими силами, отметил он.

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Главное достоинство беспилотных летательных военных аппаратов (БПЛА) — дешевизна, заявил «Ленте.ру» заявил военный эксперт Борис Рожин. Они дешевле самолетов и ракет и их можно разработать самостоятельно.