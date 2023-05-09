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В России назвали главное достоинство военных беспилотников

На протяженных фронтах беспилотники могут создать много проблем для средств ПВО, заявил военный эксперт Борис Рожин. Кроме того, они дешевы в производстве и их можно создавать своими силами, отметил он.

В России назвали главное достоинство военных беспилотников
© Ferra.ru

Главное достоинство беспилотных летательных военных аппаратов (БПЛА) — дешевизна, заявил «Ленте.ру» заявил военный эксперт Борис Рожин. Они дешевле самолетов и ракет и их можно разработать самостоятельно.

Так как количество средств ПВО у каждой армии ограничено, на больших театрах военных действий беспилотники могут создать много проблем, подчеркивает эксперт. Применение БПЛА – как специализированных, так и коммерческих - возросло еще в конфликтах на Ближнем Востоке пять-семь лет назад, напомнил он.

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