Спецоперация на Украине 9 мая: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 9 мая 2023 года.

Россия применяет «Искандеры» для остановки наступления ВСУ

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Вооруженные силы РФ использовали оперативно-тактические комплексы «Искандер» для нанесения ударов по стратегически важным объектам Украины, чтобы остановить контрнаступление противника. Об этом сообщает Национальная служба новостей со ссылкой на «Русскую весну».

Накануне ракеты этого класса были применены под Харьковом, где зафиксировали скопление войск Украины, готовых пойти в наступление.

Издание напоминает, что основное назначение «Искандеров» — уничтожение систем ПВО и ПРО.

ВСУ в Артемовске оказались прижаты к Северному пруду

Украинские военнослужащие докладывают о продвижении штурмовых отрядов ВС РФ в Артемовске (украинское название — Бахмут), которые они не в силах остановить. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на «Военное обозрение».

Накануне утром гарнизон Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказался загнан в угол в Северном пруду, под их контролем остается менее двух квадратных километров территории города.

Издание уточняет, что сражения ведутся в районе улицы Победы, которая выходит к улице Юбилейной. Последняя затем переходит в дорогу на Хромово и Часов Яр. Из сводок украинских военных исчезли упоминания конкретных улиц, так как теперь они точно не знают, какие участки все еще находятся под их контролем, а какие уже захватила российская сторона. Остатки местных войск Украины разбросаны по городу и потеряли друг с другом связь, утверждает издание.

В ДНР сообщили о 20 выпущенных снарядах со стороны ВСУ

Вооруженные сил Украины накануне четыре раза обстреляли ДНР, применив в общей сложности 20 боеприпасов, в том числе из РСЗО. При этом общее время обстрела без перерывов составило всего 20 минут. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Telegram-канал представительства республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.