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AP: США планируют объявить о новом пакете военной помощи Украине на $1,2 млрд

США планируют предоставить Украине дополнительную военную помощь на сумму $1,2 млрд для укрепления в долгосрочной перспективе ее возможностей в сфере противовоздушной обороны. Об этом сообщило в понедельник со ссылкой на источники в американской администрации агентство Associated Press.

По его данным, пакет военной помощи, о котором Вашингтон намерен объявить во вторник, подразумевает выделение средств на производство зенитных ракетных комплексов Hawk и беспилотных летательных аппаратов, которые планируется передать Киеву. Кроме того, деньги пойдут на производство артиллерийских боеприпасов и ракет, обеспечение доступа к спутниковым изображениям, обслуживание техники и закупку запчастей.

Согласно сведениям AP, "средства планируется распределить в течение нескольких месяцев или даже лет" с целью "обеспечения потребностей Украины в будущем". Отмечается, что вооружения, включенные в упомянутый пакет, будут выделены не из имеющихся запасов Пентагона.

Ранее Минобороны США сообщило, что Вашингтон направит Киеву новый транш военной помощи в размере $300 млн, в который вошли боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, ракеты Hydra 70, артиллерийские снаряды и противотанковые системы. Всего с начала российской специальной военной операции США оказали Украине поддержку на сумму $35,7 млрд.

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