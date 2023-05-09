США планируют предоставить Украине дополнительную военную помощь на сумму $1,2 млрд для укрепления в долгосрочной перспективе ее возможностей в сфере противовоздушной обороны. Об этом сообщило в понедельник со ссылкой на источники в американской администрации агентство Associated Press.

По его данным, пакет военной помощи, о котором Вашингтон намерен объявить во вторник, подразумевает выделение средств на производство зенитных ракетных комплексов Hawk и беспилотных летательных аппаратов, которые планируется передать Киеву. Кроме того, деньги пойдут на производство артиллерийских боеприпасов и ракет, обеспечение доступа к спутниковым изображениям, обслуживание техники и закупку запчастей.

Согласно сведениям AP, "средства планируется распределить в течение нескольких месяцев или даже лет" с целью "обеспечения потребностей Украины в будущем". Отмечается, что вооружения, включенные в упомянутый пакет, будут выделены не из имеющихся запасов Пентагона.