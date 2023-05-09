ВСУ в Артемовске оказались прижаты к Северному пруду

Украинские военные сообщают о продвижении российских штурмовых отрядов, которое они не могут остановить. Об этом пишет «Военное обозрение».

Отмечается, что к утру понедельника, 8 мая, гарнизон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске (украинское название — Бахмут) оказался прижат к Северному пруду, под их контролем остается менее двух квадратных километров территории города.

Бои идут в районе улицы Победы, которая на юго-западе Артемовска выходит к улице Юбилейной, в свою очередь переходящей в дорогу на Хромово и Часов Яр. При этом из сводок ВСУ исчезли упоминания конкретных улиц, поскольку противник не знает, какие участки находятся под его контролем, а остатки украинских войск разбросаны и потеряли связь друг с другом, пишет издание.