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ВСУ в Артемовске оказались прижаты к Северному пруду

Украинские военные сообщают о продвижении российских штурмовых отрядов, которое они не могут остановить. Об этом пишет «Военное обозрение».

ВСУ в Артемовске оказались прижаты к Северному пруду
© globallookpress.com

Отмечается, что к утру понедельника, 8 мая, гарнизон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске (украинское название — Бахмут) оказался прижат к Северному пруду, под их контролем остается менее двух квадратных километров территории города.

Бои идут в районе улицы Победы, которая на юго-западе Артемовска выходит к улице Юбилейной, в свою очередь переходящей в дорогу на Хромово и Часов Яр. При этом из сводок ВСУ исчезли упоминания конкретных улиц, поскольку противник не знает, какие участки находятся под его контролем, а остатки украинских войск разбросаны и потеряли связь друг с другом, пишет издание.

Вечером 8 мая основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что бойцы группы, находящиеся в Артемовске за сутки продвинулись максимум на 130 метров, было занято в общей сложности 15 тысяч квадратных метров территории.

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