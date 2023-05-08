Пригожин сообщил о получении «Вагнером» боеприпасов в Артемовске

Он также сообщил, что за 8 мая бойцы «Вагнера» в городе продвинулись максимум на 130 метров, было занято в общей сложности 15 тысяч квадратных метров территории. Под контролем ВСУ при этом остается около 2,36 квадратных километра Артемовска. «Бои ожесточенные, группы двигаются вперед», — добавил Пригожин.