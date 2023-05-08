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Пригожин сообщил о получении «Вагнером» боеприпасов в Артемовске

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что бойцы группы, находящиеся в Артемовске (украинское название — Бахмут), начали получать боеприпасы. Его слова цитирует пресс-служба бизнесмена в Telegram.

Пригожин сообщил о получении «Вагнером» боеприпасов в Артемовске
© РИА Новости

«Боеприпасы, по предварительным данным, начинаем получать, но вживую пока не видели», — пояснил Пригожин.

Он также сообщил, что за 8 мая бойцы «Вагнера» в городе продвинулись максимум на 130 метров, было занято в общей сложности 15 тысяч квадратных метров территории. Под контролем ВСУ при этом остается около 2,36 квадратных километра Артемовска. «Бои ожесточенные, группы двигаются вперед», — добавил Пригожин.

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