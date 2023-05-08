НАТО повысила готовность ВВС в районе Черного моря на фоне инцидента с польским самолетом

Североатлантический альянс повысил готовность ВВС в районе Черного моря после инцидента с российским истребителем. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу НАТО.

Уточняется, что представители Минобороны РФ неоднократно заявляли о строгом соблюдении международных правил, регулирующих использование воздушного пространства над нейтральными водами.

В пресс-службе пояснили, что самолеты альянса приведены в «более высокую степень готовности» после того, как российские летчики якобы позволили себе совершить ряд «агрессивных и опасных маневров» рядом с польским воздушным судном.