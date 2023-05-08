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В Артемовске ликвидировали командира бывшей бригады «Азов»

В Артемовске (украинское название — Бахмут) ликвидирован командир 3-й штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) (бывшей бригады «Азов», которая признана в России террористической и запрещена) 37-летний Дмитрий Юденко. Об этом сообщается в Telegram-канале «Военкоры Русской весны» («РВ»).

В Артемовске ликвидировали командира бывшей бригады «Азов»
© РИА Новости

По данным канала, Юденко участвовал в боевых действиях с 2014 года и был основателем группировки «Единство и братство», которая готовила военных для операций, проводившихся ВСУ на Донбассе.

Минобороны рассказало о ситуации в Артемовске

Украинские СМИ подтвердили информацию о его гибели. Они уточняют, что он погиб 6 мая в районе села Ивановское под Артемовском.

Ранее в Артемовске был ликвидирован командир роты 93-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) «Холодный Яр» ВСУ Александра Немашкало с позывным Севен.

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