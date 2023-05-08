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В Литве начались учения НАТО "Железный волк"

В Литве стартовали двухнедельные учения НАТО "Железный волк - 2023". Об этом сообщает литовский государственный телерадиоканал LRT.

В Литве начались учения НАТО "Железный волк"
© Sgt. Andy Martinez/Marine Forces Reserve

В учениях примут участие около 3,5 тыс. военнослужащих и 600 единиц военной техники из Литвы и других стран НАТО, включая Бельгию, Канаду, Хорватию, Чехию, Германию, Норвегию, Португалию, Люксембург, Польшу, Нидерланды, Норвегию, Великобритании и США.

В ходе учений дислоцированная в Литве боевая группа усиленного передового присутствия НАТО и пехотный батальон Вайдотас Вооруженных сил Литвы отработают проведение наступательных и оборонительных операций.

Основная часть учений пройдет на полигоне Гайжюнай в Йонавском районе Литвы, только там в ходе учений будут применяться взрывчатые вещества. Часть учений пройдет и в жилых районах: войска и военную технику смогут увидеть жители Укмергского, Йонавского, Кайшядорисского и Кедайняйского районов.

Ранее учения НАТО с аналогичным названием проходили в стране в 2019 году. В учениях приняли участие около 4 тыс. военнослужащих из 11 стран НАТО и более 1 тыс. единиц боевой техники. Данные учения ежегодно проводятся литовской пехотной бригадой "Железный волк" и направлены на оценку боевой готовности бригады и синхронизацию стандартных оперативных процедур.

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