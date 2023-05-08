Канада назвала число обученных украинских военных

Канада уже обучила 36 тысяч украинских военных и намерена продолжать. Такое число назвала министр обороны страны Анита Ананд, передает РИА Новости.

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«Канадские вооруженные силы обучили свыше 36 тысяч украинских военных, и мы продолжим это», — сообщила она в ходе пресс-конференции с министром национальной обороны Польши Мариушем Блащаком.

Помимо этого, Ананд добавила, что Канада передала Украине более 8 миллионов фунтов (3,6 тысячи тонн) военной помощи.

В апреле в Эстонии сообщили об обучении тысячи украинских бойцов. Заместитель начальника Генштаба Сил обороны Эстонии полковник Март Вендла также заявил, что проводилась специализированная подготовка, ее прошли артиллеристы.