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Канада назвала число обученных украинских военных

Канада уже обучила 36 тысяч украинских военных и намерена продолжать. Такое число назвала министр обороны страны Анита Ананд, передает РИА Новости.

Канада назвала число обученных украинских военных
© Lenta.ru

«Канадские вооруженные силы обучили свыше 36 тысяч украинских военных, и мы продолжим это», — сообщила она в ходе пресс-конференции с министром национальной обороны Польши Мариушем Блащаком.

Помимо этого, Ананд добавила, что Канада передала Украине более 8 миллионов фунтов (3,6 тысячи тонн) военной помощи.

В апреле в Эстонии сообщили об обучении тысячи украинских бойцов. Заместитель начальника Генштаба Сил обороны Эстонии полковник Март Вендла также заявил, что проводилась специализированная подготовка, ее прошли артиллеристы.

В январе стало известно, что Британия обучила 10 тысяч бойцов Вооруженных сил Украины и обучит еще 40 тысяч.

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