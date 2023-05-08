В ДНР сообщили об усилении работы авиации и артиллерии российских сил

Советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил об усилении работы авиации и артиллерии российских сил. Его комментарий приводит ТАСС.

«Активизация связана с грядущими событиями на линии боевого соприкосновения», — заявил Гагин.

Ранее Пушилин рассказал об улучшении российских позиции на трех направлениях: авдеевском, дзержинском и марьинском.