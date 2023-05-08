На Донецком направлении продолжаются активные боевые действия. В частности, штурмовые отряды при поддержке подразделений ВДВ ведут наступление в западной части Артемовска. Об этом пишет пресс-служба Минобороны в своем Telegram-канале.

В пресс-службе уточнили, что на этом направлении напряженно работают оперативно-тактическая и армейская авиация, расчеты полевой артиллерии.

За сутки летчики совершили пять самолетовылетов, артиллеристы выполнили 69 огневых задач.

Противник потерял свыше 380 наемников, солдат и офицеров. Кроме того, были уничтожены один танк, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей, САУ «Акация», три гаубицы (две Д-20 и одна Д-30).

В районах села Верхнекаменское и города Краматорск были уничтожены склады боеприпасов 54-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.