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Тайвань подтвердил переговоры с США о поставках оружия на 500 миллионов долларов

Тайвань уже четыре месяца ведет переговоры с США о поставках американских вооружений на сумму 500 миллионов долларов, заявил глава местного оборонного ведомства Цю Гочжэн. Его слова приводит газета South China Morning Post (SCMP).

Тайвань подтвердил переговоры с США о поставках оружия на $ 500 млн
© lenta.ru

Таким образом, тайваньские власти подтвердили информацию, ранее опубликованную Bloomberg. Источники издания сообщали, что оружие планируют передать по ускоренной процедуре, которая применяется для оказания военной помощи Украине.

Цю Гочжэн уточнил, что США хотят отправить дополнительное вооружение Тайваню на безвозмездной основе, то есть взамен продаваемой техники, сроки поставок которой американским властям пришлось перенести. Как заявлял глава ведомства 4 мая, сроки поставок истребителей F-16V из США увеличились — 66 самолетов планировали отправить в последнем квартале 2023 года, но теперь их передачу отложили до третьего квартала 2024-го.

По словам Цю Гочжэна, в рамках нового пакета помощи США направят Тайваню ракеты напрямую из своих арсеналов, а также окажут поддержку в обучении их использованию. Цю Гочжэн уточнил, что сроки этих поставок пока неизвестны, их определят позже в Вашингтоне. Глава ведомства также признал, что на Тайване находятся американские военные инструкторы для помощи в обучении местных военных и для наблюдений за учениями.

Ранее Конгресс США включил в военный бюджет на 2023 год расходы в 1 миллиард долларов на военную помощь Тайваню.

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