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В России «обеспилотят» армейские грузовики

В России ведутся работы над созданием армейских беспилотных грузовиков высокой проходимости. Предполагается, что они смогут доставлять грузы на передовую и эвакуировать оттуда раненых.

В России «обеспилотят» армейские грузовики
© Ferra.ru

НПО «Андроидная техника» ведет работы по доработке и «обеспилочиванию» грузовых автомобилей высокой проходимости для использования в зоне специальной военной операции (СВО), заявил РИА Новости исполнительный директор объединения Евгений Дудоров.

Беспилотные могут быть использованы армией для множества целей — доставки боеприпасов, медикаментов, продуктов питания или же эвакуации раненых. Несмотря на то, что в зоне СВО нет инфраструктуры связи и навигации для обеспечения непрерывного контроля над автомобилями, Дудоров уверен, что доработка будет успешной.

Сейчас опытный образец беспилотного грузовика проходит испытание на одном из промышленных предприятий, рассказал управленец.

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