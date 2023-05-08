Минобороны сообщило о 15 сбитых беспилотниках ВСУ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили 15 украинских беспилотников. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Беспилотные летательные аппараты, запущенные ВСУ, были уничтожены в районах населенных пунктов Нововодяное, Кременная в Луганской народной республике, Кирилловка, Петровское, Егоровка в Донецкой народной республике, Васильевка в Запорожской области и Песчановка в Херсонской.