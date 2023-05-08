В Литве начались учения с участием сводного батальона НАТО

Международные учения "Гележинис вилкас" ("Железный волк") с участием сводного батальона НАТО передового базирования начались в понедельник в Литве . Об этом сообщило командование вооруженных сил балтийской республики.

"В ходе двухнедельных учений, основная часть которых пройдет на полигоне Гайжюнай Йонавского района, будут отрабатываться наступательные и оборонительные операции с участием приписанных к механизированной бригаде "Гележинис вилкас" боевой группы и сводного батальона НАТО передового базирования и батальона имени Вайдотаса армии Литвы", - говорится в сообщении.

В маневрах принимают участие около 3,5 тыс. военнослужащих из 11 стран НАТО и около 600 единиц различной военной техники.

Командование предупредило о передвижении в ближайшие дни военной техники по гражданским дорогам Йонавского, Кайшядорского, Кедайнского и Укмергского районов, а также о том, что часть тренировки будет проходить на гражданских территориях, но без применения имитационных боеприпасов.