ЧВК «Вагнер» провел мощный ночной штурм Бахмута

Подразделения частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» провели ночью штурм позиций ВСУ в Бахмуте (российское название — Артемовск), сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», ссылаясь на публикации в соцсетях украинских солдат и сводку украинских военных аналитиков.

«Отряды ЧВК «Вагнер» начали мощный ночной штурм Бахмута», — пишут авторы канала.

По их данным, в северной части серой зоны города ЧВК продолжает штурмовые действия в направлении улиц Медведева и Воинов Интернационалистов. Продвижение «Вагнера» зафиксировано в двух кварталах.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщал, что российская авиация нанесла удары по позициям Вооруженных сил Украины в районе населенных пунктов Веселое и Артемовск.