Мобилизация: последние новости на сегодня 8 мая 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 8 мая 2023, в материале «Рамблера».

Чернышенко: посылки весом до 10 кг для участников СВО можно отправить бесплатно

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Посылки для бойцов, принимающих участие в специальной военной операции, с начала мая доставляются бесплатно, сообщает ТАСС.

Как заявил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, это делается в рамках поручения кабмина. По его словам, в преддверии Дня Победы важно, чтобы военнослужащие ощутили внимание со стороны близких людей.

Отмечается, что вес посылки не должен превышать 10 килограммов. Число посылок от одного отправителя не ограничено. Чернышенко призвал всех неравнодушных отправить их для бойцов.

Столетний ветеран Мария Сердюк обратилась к бойцам в зоне СВО по телемосту

Российские военнослужащие, выполняющие задачи в зоне проведения специальной военной операции, вышли на связь с ветераном Марией Анисимовной Сердюк, сообщает телеканал «Звезда».

Столетняя женщина обратилась к военным и их близким по телемосту и поздравила с приближающимся праздником Победы над фашистами, пожелав здоровья и успеха.

Она пообщалась с военнослужащими, поблагодарила их за нелегкую работу и передала теплые слова.

Сердюк закончила медицинские курсы и в 1942 году она попала на фронт, участвовала в Сталинградской и Курской битвах.

Военнослужащие с помощью видеосвязи увиделись и со своими родными из Челябинской области. Родственники, дети, юнармейцы и представители общественных организаций региона сказали слова благодарности военным, пожелав крепкого здоровья.

Социальных координаторов для ветеранов СВО проверят на эмпатию

Ветеранам специальной военной операции будут помогать с реабилитацией координаторы с опытом работы не менее трех лет, сообщает «Парламентская газета».

Им при этом нужно будет доказать свою стрессоустойчивость и коммуникабельность. Людей с судимостью принимать не будут.

Как сообщила член комитета Госдумы России по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, к работе допустят только тех, кто прошел личностно-профессиональную диагностику, на которой предстоит оценить коммуникативные способности, эмпатию, доброжелательность, эмоциональный интеллект, стрессоустойчивость.