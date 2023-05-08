Спецоперация на Украине 8 мая: последние новости на сегодня
Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 8 мая 2023 года.
В ДНР сообщили о гибели мирного жителя из-за обстрелов ВСУ
Украинские военные за минувшие сутки 40 раз обстреливали населенные пункты ДНР, сообщает ТАСС.
Огонь велся из реактивных систем залпового огня и артиллерии калибра 155 и 152 мм. Удары нанесены по Донецку, Благодатному, Владимировке, Горловке, Макеевке и другим населенным пунктам. Вооруженные силы Украины выпустили по городам 187 снарядов.
В результате ударов погиб один человек. Повреждения получили 18 домов.
Минобороны сообщило о ликвидации более 340 военных ВСУ на одном направлении
Военные России уничтожили на донецком направлении более 340 украинских солдат и наемников из числа иностранцев, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на официального представителя Министерства обороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова.
По его словам, армия также разбила гаубицу Д-20, ликвидировала две бронированные машины и восемь автомобилей украинских Вооруженных сил. В районе сел Новгородское и Артемово выведены из строя две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы.
Как отмечает военное ведомство, российские военные заняли два квартала Артемовска в северо-западной и западной частях населенного пункта.
ВСУ обстреляли школу и детский сад в приграничном российском регионе
Украинская армия обстреляла гражданские объекты в Курской области, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление губернатор региона Романа Старовойта.
Обстрелу подвергся поселок Теткино Глушковского района. По словам главы области, было 10 прилетов. В результате ударов со стороны украинских военных повреждены кровля, окна, фасады школы и дошкольного учреждения сада, шесть жилых домов, газовая труба.
В ряде домов нет электричества.