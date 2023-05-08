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Спецоперация на Украине 8 мая: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 8 мая 2023 года.

Спецоперация на Украине 8 мая: последние новости на сегодня
© ТАСС

В ДНР сообщили о гибели мирного жителя из-за обстрелов ВСУ

Украинские военные за минувшие сутки 40 раз обстреливали населенные пункты ДНР, сообщает ТАСС.

Огонь велся из реактивных систем залпового огня и артиллерии калибра 155 и 152 мм. Удары нанесены по Донецку, Благодатному, Владимировке, Горловке, Макеевке и другим населенным пунктам. Вооруженные силы Украины выпустили по городам 187 снарядов.

В результате ударов погиб один человек. Повреждения получили 18 домов.

Минобороны сообщило о ликвидации более 340 военных ВСУ на одном направлении

Военные России уничтожили на донецком направлении более 340 украинских солдат и наемников из числа иностранцев, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на официального представителя Министерства обороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова.

По его словам, армия также разбила гаубицу Д-20, ликвидировала две бронированные машины и восемь автомобилей украинских Вооруженных сил. В районе сел Новгородское и Артемово выведены из строя две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы.

Как отмечает военное ведомство, российские военные заняли два квартала Артемовска в северо-западной и западной частях населенного пункта.

ВСУ обстреляли школу и детский сад в приграничном российском регионе

Украинская армия обстреляла гражданские объекты в Курской области, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление губернатор региона Романа Старовойта.

Обстрелу подвергся поселок Теткино Глушковского района. По словам главы области, было 10 прилетов. В результате ударов со стороны украинских военных повреждены кровля, окна, фасады школы и дошкольного учреждения сада, шесть жилых домов, газовая труба.

В ряде домов нет электричества.

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