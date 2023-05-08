СМИ: ВСУ могут изменить планы контрнаступления из-за применения РФ планирующих бомб

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут скорректировать свои планы по контрнаступлению в связи с более активным применением РФ планирующих авиабомб. Об этом в воскресенье сообщила британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на украинских и западных экспертов.

По словам представителя Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, планирующие бомбы представляют "очень серьезную угрозу" для киевских властей. Согласно оценкам издания, РФ выпускает на поле боя по меньшей мере 20 таких бомб в сутки.