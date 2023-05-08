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Telegraph: ВСУ могут изменить планы контрнаступления из-за применения РФ планирующих бомб

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут скорректировать свои планы по контрнаступлению в связи с более активным применением РФ планирующих авиабомб. Об этом в воскресенье сообщила британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на украинских и западных экспертов.

СМИ: ВСУ могут изменить планы контрнаступления из-за применения РФ планирующих бомб
© РИА Новости

По словам представителя Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, планирующие бомбы представляют "очень серьезную угрозу" для киевских властей. Согласно оценкам издания, РФ выпускает на поле боя по меньшей мере 20 таких бомб в сутки.

Как указала газета, украинские войска испытывают ощутимые трудности при перехвате российских планирующих бомб. На этом фоне Игнат в очередной раз призвал Запад поставить Киеву истребители, чтобы вынудить российскую авиацию действовать дальше от линии фронта.

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