СМИ: российское новейшее оружие сорвало планы Киева по контрнаступлению

Планирующие бомбы России заставили украинские власти пересмотреть свои планы по контрнаступлению, сообщает Telegraph.

По оценкам Киева, российские войска выпускают как минимум 20 планирующих бомб в день. На фоне ожидаемого контрнаступления, аналитики Украины и Запада стали предполагать, что использование этого оружия может вынудить Киев в последний момент внести изменения в свое оперативное планирование.

Как сообщил советник командования Воздушных сил Юрий Игнат, планирующие бомбы являются очень серьезной угрозой. По его словам, Москва использует тактическую авиацию для выполнения боевых задач вдоль границы, линии фронта и морского побережья. При этом около месяца интенсивно используются планирующие бомбы.