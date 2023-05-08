Рогов сообщил о мощном наступлении «Вагнера» в Артемовске

Глава движения «Мы вместе с Россией » Владимир Рогов сообщил о мощном наступлении частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в Артемовске (украинское название — Бахмут). Об этом он написал в своем Telegram.

«В эти минуты оркестр пошел на мощный штурм в Бахмуте. С Богом, ребята!» — заявил Рогов. Других подробностей он не сообщил.

До этого Пригожин ответил на призывы к компании не покидать Артемовск до полного взятия города. Он уточнил, что на сегодняшний день около 95 процентов города находится под контролем российских военных, а оставшиеся пять процентов не играют роли для их дальнейшего продвижения в западную часть Украины.