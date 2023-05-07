$76.82-1.7984.91-2.09

Telegraph: частые атаки российских ракет рушат планы по наступлению ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России с помощью ракет с большим радиусом действия могут не отправляться на рискованные вылеты близ линии фронта. Такое оружие не только представляет угрозу для ВСУ, но и может помешать глобальному наступлению Киева из-за интенсивности атак по украинским подразделениям. Об этом написали в британском издании The Telegraph со ссылкой на официальные лица из Украины.

Telegraph: частые атаки российских ракет рушат планы по наступлению ВСУ
© Ura.Ru

«По оценкам украинских официальных лиц, силы Москвы сбрасывают на поле боя не менее 20 планирующих бомб в день. В то время как мир ожидает ожидаемого контрнаступления Украины, украинские и западные аналитики начали предполагать, что использование оружия (ракет Россией — прим. URA.RU) может вынудить Киев внести в последнюю минуту изменения в свое оперативное планирование», — написали в издании.

В материале указали, что российские ракеты оснащены крыльями и системами навигации, что позволяет устанавливать траекторию полета до цели.

Также представитель воздушных сил Украины Юрий Игнат сказал, что ракеты из России представляют «очень серьезную угрозу». По его словам, дополнительный радиус действия дает российской авиации возможность избежать рискованных вылетов рядом с линией фронта.

Ранее стало известно, что украинская армия готовит масштабное наступление весной 2023 года. Однако недавно министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ожидания от контрнаступления в мире сильно переоценены. Также он сказал, что после этой операции боевые действия в зоне спецоперации не закончатся.

3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий