Украина получила израильские радары для предотвращения ракетных атак

На Украину прибыли 16 радаров, произведенных израильской компанией RADA Electronic Industries. Об этом сообщает Israel Defense.

По данным портала, передача таких устройств требует одобрения оборонного ведомства Израиля.

Радары будут встроены в украинскую систему обнаружения и предупреждения ракетных атак. В частности, с их помощью система сможет заранее предупреждать жителей о грядущей опасности, необходимости спуститься в укрытие.

Предположительно, так же, как в Израиле, предупреждения будут приходить на телефоны гражданских лиц.

Автор статьи отметил, что республика не осуществляет поставки наступательной военной техники украинским военным, отправляет только продукцию гуманитарного назначения. В частности, в прошлом году на Украину был направлен полевой госпиталь.