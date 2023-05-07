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В США назвали цель контрнаступления Украины

Одной из целей контрнаступления украинской армии, которое ожидается в ближайшее время, может стать подготовка почвы для диалога с Россией ближе к концу года, причем Китай может помочь усадить Москву за стол переговоров. Об этом со ссылкой на европейских и американских чиновников пишет The Wall Street Journal (WSJ).

По оценке издания, такое мнение выглядит как сдвиг в мышлении. Ранее западные страны, особенно США, не видели возможности участия Пекина в урегулировании ситуации из-за продолжительной поддержки Москвы. Однако теперь в Вашингтоне и Брюсселе склоняются к тому, чтобы проверить готовность КНР к содействию в мирных переговорах.

Европейские чиновники считают, что в Совете национальной безопасности США выступают за переговоры Москвы и Киева. В то же время Госдепартамент и ЦРУ желают сначала посмотреть на результаты контрнаступления ВСУ.

Один из собеседников издания, знакомый с дискуссией, объяснил, что успехом операции может стать возврат Украиной важной части территории на юге страны, даже если Россия сохранит часть региона, который считает своим. Переговоры являются желательным вариантом для западных стран из-за сложностей с поставками боеприпасов.

Зеленский анонсировал скорое наступление ВСУ

Накануне ожидающегося контрнаступления Украины российские власти приняли решение переселить из ряда районов Запорожской области 70 тысяч человек. Дата начала боевых действий по-прежнему неизвестна, контрнаступление ждут со дня на день. Украинские военные не раскрывают времени и направления действий.

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