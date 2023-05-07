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На Украине заявили о принятии оперативных решений по Артемовску

Генерал-полковник Александр Сырский, командующий сухопутными войсками ВСУ, посетил позиции на артемовском направлении. Он обсудил с командирами боевых частей меры по усилению обороны населенного пункта, пишет РИА «Новости» со ссылкой на региональные СМИ.

Сырский пояснил, что после беседы с командирами принял «необходимые оперативные решения».

По словам военачальника, обстановка в регионе является напряженной, но все же контролируемой.

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Напомним, что Сырский ранее неоднократно выезжал под Артемовск. Он проводил оперативные совещания с командирами, обсуждал с ними положение дел в регионе.

По мнению экспертов, дальнейшая карьера генерала зависит от того, сумеет ли он удержать Бахмут (украинское название Артемовска). Предположительно, в случае неудачи он будет отстранен от командования.

Кроме того, аналитики полагают, что поражение под Артемовском, наряду с отсутствием успехов на других направлениях, может привести к значительному сокращению западной военной помощи, направляемой ВСУ.

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