На Украине заявили о принятии оперативных решений по Артемовску

Генерал-полковник Александр Сырский, командующий сухопутными войсками ВСУ, посетил позиции на артемовском направлении. Он обсудил с командирами боевых частей меры по усилению обороны населенного пункта, пишет РИА «Новости» со ссылкой на региональные СМИ.

Сырский пояснил, что после беседы с командирами принял «необходимые оперативные решения».

По словам военачальника, обстановка в регионе является напряженной, но все же контролируемой.

Напомним, что Сырский ранее неоднократно выезжал под Артемовск. Он проводил оперативные совещания с командирами, обсуждал с ними положение дел в регионе.

По мнению экспертов, дальнейшая карьера генерала зависит от того, сумеет ли он удержать Бахмут (украинское название Артемовска). Предположительно, в случае неудачи он будет отстранен от командования.