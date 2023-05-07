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МО РФ: российские штурмовики освободили еще два квартала Артемовска

Российские военные продолжают вести активные боевые действия в Артемовске. Штурмовые отряды освободили два квартала в северо-западной и западной частях города. Их работу поддерживают подразделения воздушно-десантных войск, рассказала пресс-служба Минобороны в своем официальном Telegram-канале.

В ведомстве пояснили, что на Донецком направлении полевая артиллерия и армейская авиация нанесли поражение подразделениям 57-й мотопехотной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

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Артиллерия за сутки выполнила 64 огневые задачи, авиация совершила четыре самолетовылета.

Российские военные, уточнили в пресс-службе, ликвидировали на этом направлении за сутки свыше 340 наемников, солдат и офицеров противника.

Кроме того, ВСУ понесли потери на Купянском, Красно-Лиманском, Херсонском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Было ликвидировано в общей сложности свыше 250 военнослужащих и наемников.

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