Российские военные продолжают вести активные боевые действия в Артемовске. Штурмовые отряды освободили два квартала в северо-западной и западной частях города. Их работу поддерживают подразделения воздушно-десантных войск, рассказала пресс-служба Минобороны в своем официальном Telegram-канале.

В ведомстве пояснили, что на Донецком направлении полевая артиллерия и армейская авиация нанесли поражение подразделениям 57-й мотопехотной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

Артиллерия за сутки выполнила 64 огневые задачи, авиация совершила четыре самолетовылета.

Российские военные, уточнили в пресс-службе, ликвидировали на этом направлении за сутки свыше 340 наемников, солдат и офицеров противника.