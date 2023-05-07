$76.82-1.7984.91-2.09

Российские военные сбили 22 ударных украинских беспилотника над Черным морем

Российские системы ПВО обнаружили и уничтожили 22 украинских беспилотника над акваторией Черного моря. Об этом сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.

Российские военные сбили 22 ударных украинских беспилотника над Черным морем
© РИА Новости

«В течение ночи над акваторией Черного моря средствами противовоздушной обороны обнаружены 22 ударных украинских беспилотных летательных аппарата», - сказано в сообщении.

Все украинские дроны были уничтожены огнем зенитных ракетных комплексов или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Российский дрон «Ланцет» уничтожил в зоне спецоперации американский ЗРК Avenger

Еще 10 БПЛА ночью уничтожили в Харьковской области, ДНР, ЛНР, Запорожской области.

За прошедшие сутки ПВО перехватили пять реактивных снарядов HIMARS, оперативно-тактическую ракету «Гром-2» и тактическую ракету «Точка-У».

Сегодня губернатор Севастополя рассказал, что российские силы ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отразили ночную атаку беспилотников на город. Объекты в городе не пострадали.

34
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий