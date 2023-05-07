Российские военные сбили 22 ударных украинских беспилотника над Черным морем
Российские системы ПВО обнаружили и уничтожили 22 украинских беспилотника над акваторией Черного моря. Об этом сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.
«В течение ночи над акваторией Черного моря средствами противовоздушной обороны обнаружены 22 ударных украинских беспилотных летательных аппарата», - сказано в сообщении.
Все украинские дроны были уничтожены огнем зенитных ракетных комплексов или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.
Еще 10 БПЛА ночью уничтожили в Харьковской области, ДНР, ЛНР, Запорожской области.
За прошедшие сутки ПВО перехватили пять реактивных снарядов HIMARS, оперативно-тактическую ракету «Гром-2» и тактическую ракету «Точка-У».
Сегодня губернатор Севастополя рассказал, что российские силы ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отразили ночную атаку беспилотников на город. Объекты в городе не пострадали.