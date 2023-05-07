Польша заявила об «опасных» действиях летчиков РФ в отношении польского самолета

Российский истребитель Су-35 перехватил воздушное судно Погранстражи Польши (ПСП) Turbolet L 410 над Черным морем, заявили польские пограничники. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что представители Минобороны РФ неоднократно заявляли о строгом соблюдении международных правил, регулирующих использование воздушного пространства над нейтральными водами.

Польские пограничники рассказали, что «опасный инцидент» произошел в пятницу, 5 мая.

По их словам, самолет ПСП, принимающий участие в проводимой Румынией операции Frontex, осуществлял патрульный полет.

К нему без радиоконтакта подлетел российский истребитель и совершил ряд «агрессивных и опасных маневров». В частности, три раза приблизился к польскому воздушному судну на излишне близкое расстояние.

В результате, уточнили в Погранстраже, экипаж практически потерял контроль над самолетом, что могло привести к катастрофе.