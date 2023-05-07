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В Турции заявили о предложении США отправить С-400 на Украину

США предлагали Турции отправить С-400 на Украину, но Анкара отказалась. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. Министра цитирует РИА Новости.

«Нам даже предлагали отправить их на Украину, мы сказали нельзя», - сказал Чавушоглу.

По его словам, американцы всячески муссировали тему С-400, купленных Турцией у России. При переговорах с Анкарой Вашингтон пытался торговаться и сделал несколько предложений. Вначале представители Пентагона попросили «предоставить им контроль» над С-400. Затем была озвучена идея о передаче комплексов Киеву.

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Глава турецкого МИД отметил, что если бы Анкара уступила, то не имела бы нынешних проблем с Вашингтоном. Но данные предложения американцев затрагивали независимость Турции, и согласиться с ними было нельзя.

«Где тогда наша независимость?» - сказал Чавушоглу.

В 2019 году Турция приобрела у России полковой комплект С-400. США потребовали отказаться от российского оружия в пользу Patriot. Турки отказались, после этого Вашингтон исключил Турцию из программы поставок истребителей F-35 и ввел санкции против глав оборонпрома.

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