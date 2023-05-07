В Турции заявили о предложении США отправить С-400 на Украину

США предлагали Турции отправить С-400 на Украину, но Анкара отказалась. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. Министра цитирует РИА Новости.

«Нам даже предлагали отправить их на Украину, мы сказали нельзя», - сказал Чавушоглу.

По его словам, американцы всячески муссировали тему С-400, купленных Турцией у России. При переговорах с Анкарой Вашингтон пытался торговаться и сделал несколько предложений. Вначале представители Пентагона попросили «предоставить им контроль» над С-400. Затем была озвучена идея о передаче комплексов Киеву.

Глава турецкого МИД отметил, что если бы Анкара уступила, то не имела бы нынешних проблем с Вашингтоном. Но данные предложения американцев затрагивали независимость Турции, и согласиться с ними было нельзя.

«Где тогда наша независимость?» - сказал Чавушоглу.