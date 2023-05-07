У завода по производству Су-34 в Новосибирске обнаружили дрон

Охранники обнаружили над заводом по производству истребителей-бомбардировщиков Су-34 и С-70 "Охотник" - Новосибирским авиационным заводом им. Чкалова - беспилотник слежения с камерой. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

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По имеющимся данным, оператор дрона вел слежку за въездом и выездом из ворот Новосибирского авиационного завода (НАЗ) им. Чкалова, а также за периметром этого военного объекта. Обнаружили беспилотник вечером 5 мая. Устройство было оснащено дополнительной батареей, а его камера работала по принципу датчика движения.