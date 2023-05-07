В Турции заявили о предложении США отправить С-400 на Украину
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу рассказал о предложении США по отправке систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400 на Украину. Об это он заявил в интервью Habertürk.
«По С-400 было несколько предложений от США. Нам сказали: предоставьте нам контроль. Это предложение, затрагивающее нашу независимость. Где тогда наша независимость?» — рассказал он.
Глава МИД Турции подчеркнул, что Анкара несколько раз получала предложения от Вашингтона по С-400, системы даже предлагали передать Киеву.