Российский барражирующий боеприпас «Ланцет» уничтожил в зоне спецоперации американский ЗРК Avenger, который американское Министерство обороны отправило в апреле Вооружённым силам Украины для защиты от беспилотников.

Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток». Его заявление опубликовало Минобороны России.

Отмечается, что Avenger уничтожен в районе населённого пункта Водяное (ДНР).

Также российская артиллерия уничтожила станцию контрбатарейной борьбы американского производства в районе Катериновки.