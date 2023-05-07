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Российский дрон «Ланцет» уничтожил в зоне спецоперации американский ЗРК Avenger

Российский барражирующий боеприпас «Ланцет» уничтожил в зоне спецоперации американский ЗРК Avenger, который американское Министерство обороны отправило в апреле Вооружённым силам Украины для защиты от беспилотников.

Российский дрон "Ланцет" уничтожил американский ЗРК Avenger
© РИА Новости

Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток». Его заявление опубликовало Минобороны России.

Отмечается, что Avenger уничтожен в районе населённого пункта Водяное (ДНР).

СМИ: вероятность наступления ВСУ все еще сохраняется

Также российская артиллерия уничтожила станцию контрбатарейной борьбы американского производства в районе Катериновки.

5 апреля командующий объединёнными силами Вооружённых сил Украины Сергей Наев заявил, что американский зенитно-ракетный комплекс Avenger поступил на боевое дежурство в украинскую армию.

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