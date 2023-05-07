СМИ: вероятность наступления ВСУ все еще сохраняется

Украинские войска в ближайшие дни могут перейти в контрнаступление в Запорожской области, рассказал глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Об этом пишет РИА «Новости».

Эксперты полагали, отметил Рогов, что ВСУ перейдут в наступление 5 или 6 мая. Он добавил, что их прогнозы не сбылись.

Вместе с тем, уточнил политик, украинские военные с высокой долей вероятности в ближайшие дни все же перейдут в наступление. По его словам, военнослужащие ВС РФ готовы к к активизации противника в макрорегионе.

Рогов пояснил, что временная эвакуация жителей из ряда населенных пунктов области вызвана тем, что наступление ВСУ будет сопровождаться обстрелом городов и сел. Он подчеркнул, что после того, как российские войска отразят противника, люди получат возможность вернуться в свои дома.