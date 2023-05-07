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СМИ: вероятность наступления ВСУ все еще сохраняется

Украинские войска в ближайшие дни могут перейти в контрнаступление в Запорожской области, рассказал глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Об этом пишет РИА «Новости».

СМИ: вероятность наступления ВСУ все еще сохраняется
© globallookpress.com

Эксперты полагали, отметил Рогов, что ВСУ перейдут в наступление 5 или 6 мая. Он добавил, что их прогнозы не сбылись.

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Вместе с тем, уточнил политик, украинские военные с высокой долей вероятности в ближайшие дни все же перейдут в наступление. По его словам, военнослужащие ВС РФ готовы к к активизации противника в макрорегионе.

Рогов пояснил, что временная эвакуация жителей из ряда населенных пунктов области вызвана тем, что наступление ВСУ будет сопровождаться обстрелом городов и сел. Он подчеркнул, что после того, как российские войска отразят противника, люди получат возможность вернуться в свои дома.

Кроме того, глава движения прокомментировал обстрел Крыма посредством размещенного в Запорожье ОТРК «Гром-2». Он заметил, что несмотря на все старания украинских военных, предпринимаемые для защиты комплекса, рано или поздно он будет обнаружен и уничтожен «вежливой ракетой».

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