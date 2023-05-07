ТАСС: два мирных жителя Запорожской области погибли в результате обстрела ВСУ

Два человека погибли во время обстрела со стороны украинских военных населенного пункта Богатое, информировали в экстренных службах Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС.

© Газета.Ru

По данным источника, населенный пункт находится у линии соприкосновения в Запорожской области.

«6 мая в 22.30 [мск] очередному обстрелу со стороны террористического киевского режима подверглось село Богатое в Пологовском районе», — добавили в оперативной службе.

Известно, что в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины разрушен жилой дом и подтверждено две смерти мирных жителей.

«Это очередное подтверждение того, что жителям населенных пунктов, расположенных вблизи линии боевого соприкосновения, необходимо как можно скорее переместиться на безопасную территорию», — обратил внимание собеседник агентства.

Ранее семь человек погибли в Донецке из-за обстрелов ВСУ.