ТАСС: два мирных жителя Запорожской области погибли в результате обстрела ВСУ

Два человека погибли во время обстрела со стороны украинских военных населенного пункта Богатое, информировали в экстренных службах Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС.
По данным источника, населенный пункт находится у линии соприкосновения в Запорожской области.
«6 мая в 22.30 [мск] очередному обстрелу со стороны террористического киевского режима подверглось село Богатое в Пологовском районе», — добавили в оперативной службе.
Известно, что в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины разрушен жилой дом и подтверждено две смерти мирных жителей.
«Это очередное подтверждение того, что жителям населенных пунктов, расположенных вблизи линии боевого соприкосновения, необходимо как можно скорее переместиться на безопасную территорию», — обратил внимание собеседник агентства.
Ранее семь человек погибли в Донецке из-за обстрелов ВСУ.
Также представительство ЛНР в СЦКК уточняло, что три человека погибли при обстреле ВСУ Лисичанска.