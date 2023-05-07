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ТАСС: два мирных жителя Запорожской области погибли в результате обстрела ВСУ

Два человека погибли во время обстрела со стороны украинских военных населенного пункта Богатое, информировали в экстренных службах Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС.

ТАСС: два мирных жителя Запорожской области погибли в результате обстрела ВСУ
© Газета.Ru

По данным источника, населенный пункт находится у линии соприкосновения в Запорожской области.

«6 мая в 22.30 [мск] очередному обстрелу со стороны террористического киевского режима подверглось село Богатое в Пологовском районе», — добавили в оперативной службе.

Известно, что в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины разрушен жилой дом и подтверждено две смерти мирных жителей.

«Это очередное подтверждение того, что жителям населенных пунктов, расположенных вблизи линии боевого соприкосновения, необходимо как можно скорее переместиться на безопасную территорию», — обратил внимание собеседник агентства.

Ранее семь человек погибли в Донецке из-за обстрелов ВСУ.

Также представительство ЛНР в СЦКК уточняло, что три человека погибли при обстреле ВСУ Лисичанска.

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