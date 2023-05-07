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В США назвали единственный способ прекратить конфликт на Украине

Американское издание 19FortyFive Украине, он заключается в том, чтобы убедить Москву и Киев, что продолжение боевых действий обойдется сторонам слишком дорого.

В США назвали единственный способ прекратить конфликт на Украине
© globallookpress.com

«Единственный способ предотвратить боевые действия любой из сторон, а также их возобновление — убедить Россию и Украину в том, что продолжение украинского конфликта будет непомерно дорогостоящим», — пишут авторы статьи.

Журналисты из США добавили, что после завершения противостояния какая-либо из сторон может предпринять попытку возобновить его для достижения собственных целей, подобного сценария следует избежать.

Ранее газета The Washington Post (WP) после беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также главой Минобороны страны Алексеем Резниковым сообщила, что киевские власти боятся, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не оправдают возложенные на них западными странами надежды своим контрнаступлением, в связи с чем стараются снизить их ожидания.

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