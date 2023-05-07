В США назвали единственный способ прекратить конфликт на Украине

Американское издание 19FortyFive Украине, он заключается в том, чтобы убедить Москву и Киев, что продолжение боевых действий обойдется сторонам слишком дорого.

«Единственный способ предотвратить боевые действия любой из сторон, а также их возобновление — убедить Россию и Украину в том, что продолжение украинского конфликта будет непомерно дорогостоящим», — пишут авторы статьи.

Журналисты из США добавили, что после завершения противостояния какая-либо из сторон может предпринять попытку возобновить его для достижения собственных целей, подобного сценария следует избежать.